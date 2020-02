Despiste causa um ferido grave no Sabugal

Um homem ficou ferido com gravidade na sequência do despiste da viatura em que seguia, ao final da tarde desta segunda-feira na EN233, no concelho do Sabugal.

Segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente aconteceu junto ao cruzamento das Alagoas e o alerta foi dado pelas 17h46. A vítima foi assistida e estabilizado no local, mas foi acionado o helicóptero do INEM para transporte do automobilista para o Hospital Sousa Martins, na Guarda.

No terreno estiveram os bombeiros do Sabugal e GNR, num total 14 operacionais, apoiados por quatro meios terrestres.