Alexandre Lote concorre de novo à Federação do PS da Guarda

O vice-presidente da Câmara de Fornos de Algodres, Alexandre Lote, é o segundo candidato confirmado à presidência da Federação do PS da Guarda.

Derrotado há dois anos, à segunda volta, para Pedro Fonseca, que se demitiu de funções em julho, Alexandre Lote assume como objetivos «a proximidade da Federação com as concelhias, com os militantes e a criação de um amplo espaço de debate que possibilite encontrar as melhores soluções para os problemas dos cidadãos».

Em comunicado, o candidato considera ainda que, «nunca como hoje, foi tão importante, desafiante e decisiva a participação do PS Guarda no desenho das políticas para o interior do país». Alexandre Lote assume também que quer «conduzir o PS à vitória nas próximas autárquicas no distrito da Guarda».

José Albano Marques, líder da concelhia de Celorico da Beira, é outro candidato já oficializado ao cargo.