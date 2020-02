Guarda 2000 é tetracampeã distrital feminina de Futsal

A equipa feminina do Guarda 2000 sagrou-se no sábado campeã distrital de futsal sénior da AF Guarda pela quarta vez consecutiva.

Com duas jornadas por disputar, a formação orientada por Marco Santos não perdeu um único jogo contando atualmente doze vitórias nas partidas realizadas, 152 golos e apenas sete sofridos. O Guarda 2000 totaliza 36 pontos, mais oito que o segundo classificado, o Vila Cortês do Mondego. O Penaverdense é terceiro com 20 pontos. No sábado, o título de tetracampeão distrital foi alcançado com uma vitória por 6-0 sobre o Penaverdense em Aguiar da Beira, enquanto o Vila Cortês empatou 3-3 na receção ao Pinhelenses. Nas duas últimas jornadas do campeonato o Guarda 2000 vai defrontar o Trancoso (dia 29) e o Estrela de Almeida (7 de março). A seguir, a equipa formada por Raquel Monteiro da Silva, Sara Lima, Liliana Barata, Cátia Almeida, Joana Maia, Inês Sousa, Bárbara Pragana, Carla Rodrigues, Sandra Rita, Alexandra Barreiros, Vanessa Cabo, Telma Pena, Maria Figueira e Sainy Cabral irá jogar a Taça Nacional de futsal.