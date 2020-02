Aperta-se o cerco ao líder Sp. Mêda

O Distrital da Iª Divisão da AF Guarda está ao rubro após 16 jornadas e depois do líder Sp. Mêda perder pela primeira vez na prova. Aconteceu no domingo (na foto) e o autor da proeza foi o Vila Cortês do Mondego (5º classificado, com menos um jogo), que recebeu e venceu os medenses por 2-1 no campo do Zambito, na Guarda, e relançou o campeonato.

O Mêda continua na frente com 35 pontos, mas tem agora o Gouveia (2º) a um ponto de distância, uma vez que a equipa da “cidade-jardim” foi ganhar 3-0 ao terreno do “lanterna vermelha” Estrela de Almeida (14º, com menos um jogo). A jornada também correu de feição ao Manteigas (3º), vencedor na visita ao Vilanovenses (11º) por 1-0. Os serranos estão novamente na corrida pelo título com 33 pontos e prontos para aproveitar qualquer deslize de Mêda e Gouveia. O Trancoso (4º) recebeu e derrotou o Foz Côa (13º) por 4-0 e também pode imiscuir-se na luta pelos primeiros lugares. Nos restantes jogos, o Vila Franca das Naves (6º) foi ganhar 1-0 ao Soito (7º), enquanto o Aguiar da Beira (9º, menos dois jogos) foi surpreendido em casa pelo Sp. Vilar Formoso (12º), que venceu 3-2. Por último, o Fornos de Algodres (8º) derrotou em casa o Sp. Cleoircense (10º) por 2-1.

O campeonato para este fim de semana por causa da Taça de Honra e regressa a 1 de março com uns decisivos Gouveia-Vila Cortês e Mêda-Trancoso, enquanto o Manteigas recebe o Almeida. Jogam-se ainda o Foz Côa-Soito, Celoricense-Aguiar da Beira, Vilar Formoso-Vilanovenses e Vila Franca-Fornos.

Pinhelenses chega-se à frente na IIª Divisão

Na IIª Divisão houve mudanças, com o Pinhelenses a vencer em casa do líder Freixo de Numão por 2-0 e a assumir o primeiro lugar do campeonato com 16 pontos. É mais um que a equipa do concelho de Foz Côa.

Na sétima jornada o Nespereira também foi ganhar fora, 2-1 em Casal de Cinza, e o Paços da Serra conseguiu o mesmo resultado na receção ao Sp. Sabugal. O histórico clube raiano está a passar um mau bocado e ocupa o último lugar da classificação com apenas um ponto. Nesta jornada folgou o Guarda FC, atual terceiro classificado. A 1 de março disputam-se os jogos Sabugal-Guarda, Pinhelenses-Paços da Serra e Nespereira-Freixo de Numão.