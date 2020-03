Covilhã e Belmonte ativaram Planos Municipais de Emergência

As autarquias da Covilhã e de Belmonte ativaram os respetivos Planos Municipais de Emergência, face ao Estado de Emergência decretado a nível nacional.

O Município da Covilhã informou, através de comunicado, que o «Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil da Covilhã», que entro hoje em vigor, determina que «cidadãos e demais entidades, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, têm o dever de colaboração». Este facto inclui «o cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela Segurança Interna e pela Proteção Civil, na pronta satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes».

Já no que respeita a Belmonte, a Câmara Municipal ativou também o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de forma «a garantir as condições favoráveis à mobilização rápida, eficiente e coordenada de todos os meios e recursos disponíveis no concelho» bem como de «outros meios de reforço que sejam considerados essenciais e necessários para fazer face à situação de emergência», segundo a nota divulgada ontem pela autarquia.