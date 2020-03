Câmara de Seia comparticipa aquisição de medicamentos a idosos e pensionistas

A Câmara de Seia tem a decorrer este mês o período de candidaturas para apoiar idosos e pensionistas por invalidez na compra de medicamentos, no âmbito do Programa Municipal de Comparticipação em Despesas com Medicamentos.

Segundo a autarquia, o apoio concretiza-se «sob a forma de reembolso de despesas, em 50 por cento, na parte que cabe ao utente, nos medicamentos adquiridos na área do concelho de Seia, prescritos em receita médica e comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde». Para o efeito, a autarquia de Seia alocou para este ano uma verba de cinco mil euros e fixou um limite de 50 beneficiários, podendo candidatar-se idosos com mais de 66 anos e pensionistas por invalidez.