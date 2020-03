Câmara de Manteigas antecipa pagamentos a fornecedores

A Câmara de Manteigas decidiu antecipar os pagamentos a fornecedores locais para «ajudar as empresas a ultrapassar este momento crítico da nossa economia» devido à pandemia do Covid-19, disse o presidente do município a O INTERIOR.

«Dei instruções na tesouraria para acelerar os pagamentos das faturas de fornecedores do concelho e da região que haja nos serviços», confirmou Esmeraldo Carvalhinho. A mesma medida também foi adotada em Cantanhede, cuja autarquia decidiu antecipar o pagamento dos bens adquiridos e dos serviços executados para a Câmara independentemente dos prazos contratualizados com as empresas. Saiba mais não próxima edição de O INTERIOR.