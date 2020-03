Octogenário ferido com gravidade em incêndio na sua casa no Cerdeiral (Guarda)

Um incêndio numa habitação na aldeia de Cerdeiral, anexa da freguesia de Panóias de Cima (Guarda) provocou esta sexta-feira um ferido grave e um ligeiro.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, as chamas destruíram parcialmente o imóvel, onde residia um casal com cerca de 80 anos, tendo o alerta sido dado pelas 12h58. Paulo Sequeira, comandante dos bombeiros da Guarda, adiantou que o homem sofreu «queimaduras extensas e graves», enquanto a mulher apresentava ferimentos ligeiros e foi assistida no local.

O responsável acrescentou que a habitação ficou «inabitável» devido às chamas, cuja causas são desconhecidas. O combate ao incêndio mobilizou 25 operacionais e 10 viaturas dos voluntários da Guarda, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda, da GNR e do serviço municipal de proteção civil. Paulo Sequeira alertou que que nos últimos dias têm ocorrido «muitos incêndios» urbanos na região por as pessoas estarem confinadas em casa devido ao Covid-19 e utilizarem as lareiras e os sistemas de aquecimento «por mais tempo», pelo que apela aos habitantes para que tenham «cuidados redobrados com a utilização de todos os sistemas de aquecimento».