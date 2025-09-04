Concerto Solidário pelas vítimas dos incêndios este sábado em Trancoso

No próximo sábado a Cultra – Associação Cultural e Artística de Trancoso com o apoio do Município vai organiza um concerto solidário, no pavilhão multiusos da localidade, destinado a angariar fundos para as vítimas dos incêndios que afetaram a região no mês de agosto.

As atividades programadas começam a partir das 8 horas com uma corrida/caminhada solidária por Trancoso onde poderão ser apreciadas exposições de artistas plásticos, participar na palestra e no leilão solidário de arte local ou fazer compras nas barraquinhas. Vai ser sorteado ainda uma noite em alojamento local em Coimbra para quatro pessoas.

A música começa pelas 18 horas com a presença de sete bandas: os Divagando, Metasonora, The Pages, Espalha Brazas, Det Saw Coyote; Bulha e Kormel.

O bilhete tem o custo de cinco euros e dá acesso a todas as atividades e concertos.