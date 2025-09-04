Susie Filipe apresenta “Em tempo real” esta quinta-feira no Café Concerto do TMG

Esta quinta-feira há música no Teatro Municipal da Guarda (TMG) com Susie Filipe, atriz e baterista aveirense de projetos como Moonshiners, SIRICAIA, ESTRO/WATTS, Sangue Suor, entre outros.

Apresenta-se pela primeira vez enquanto cantora e compositora, com recurso a guitarra, piano e bateria com o concerto “Em Tempo Real”, um espetáculo onde a música, a poesia e o teatro vivem, como o nome indica, em tempo real.

O novo projeto de Susie Filipe é composto com músicas que tem escrito ao longo dos últimos anos, num registo de sala de estar, partilhando com o público sentimentos, lugares, amores e desamores.

É esta quinta-feira, a partir das 22 horas, no Café Concerto do TMG. A entrada é livre.