Congresso Mundial das Academias do Bacalhau arranca hoje em Fornos de Algodres

A abertura oficial do Congresso Mundial das Academias do Bacalhau está vai abrir oficialmente pelas 17 horas com a abertura ao secretariado no Palace Hotel & SPA nas Termas de São Miguel, em Fornos de Algodres. A partir das 19 horas são recebidos os congressistas na Câmara Municipal de Fornos e para as 20h30 está marcado o Jantar de boas vindas no mesmo hotel com animação cultural e musical.

O evento continua na Sexta-feira com um roteiro turístico pela Serra da Estrela. Para as 9h45 está agendada uma visita à cidade de Gouveia, sendo que pelas 12 horas o percurso passa em Folgosinho para um almoço no restaurante “O Albertino” com animação musical das “Concertinas de Folgosinho”.

A animação continua em Seia pelas 16 horas também com uma visita à localidade e pelas 18 horas os congressistas regressam a Fornos de Algodres para uma prova de Queijos da Serra, Enchidos e Vinhos da região. Pelas 22h30 há uma reunião dos presidentes na “Loja da ABSE”.

Sábado começa com uma visita por Trancoso e Pinhel, pela manhã, à qual se segue um almoço na cidade da Guarda, no NERGA, com apresentação de boas vindas pelo presidente da Câmara da Guarda. Segue-se uma visita pela cidade mais alta e a inauguração da Exposição de Figuras do Santo António no Museu da Guarda.

No domingo o dia começa pelas 9 horas com uma visita à Serra da Estrela e à Covilhã. Segue-se o almoço na Casa da Esquilla, no Casteleiro e o regresso ao Palace Hotel &SPA para o lanche e encerramento do evento.