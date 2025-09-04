Célio Alves é o candidato do Nós Cidadãos à Câmara Municipal de Foz Côa

Célio Alves é o candidato do Nós Cidadãos à Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa. Na mesma lista seguem-se Ana Teresa Faustino, Magda Alves, Pedro Alvarenga e Ana Soares, sendo suplentes Maria Varelas, Rui Filipe e Vítor Amado.

A equipa critica que os últimos anos foram de «marasmo, de “evolução na continuidade”, passe a expressão, com perda progressiva de população, cerca de 13% na última década, por falta de oportunidades, emprego, futuro. Sendo certo que a recente chegada de população imigrante para o setor agrícola e construção permitiu o crescimento de população, ainda está longe do desejável».

Assim sendo, a equipa do Nós Cidadãos candidata à liderança da autarquia quer apostar numa «política de proximidade assente no envolvimento e participação ativa da comunidade, na transparência e na construção de soluções que permitam o desenvolvimento da região».