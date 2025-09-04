Sociedade

Número de mortes no descarrilamento do Elevador da Glória sobe para 17

4 Setembro, 2025
Já estão confirmados 17 mortos na sequência do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa, ao final da tarde desta quarta-feira. Dois dos 23 feridos morreram durante a noite. O acidente envolveu 38 pessoas com pelo menos dez nacionalidades.

