Compotas da “Guarda 21” premiadas em Itália

Duas compotas produzidas pela empresa gourmet “Guarda 21” foram galardoadas na competição mundial International Taste Awards 2020, realizada no passado dia 30 em Itália.

O creme de marmelo com pepitas de nozes denominado “Nuts for Marmelade”, recebeu uma medalha de prata, enquanto a compota de amoras e bagas de sabugueiro “Woods Caviar” foi distinguida com outra medalha de prata. Além das compotas guardenses foram ainda atribuídas duas medalhas de prata à empresa Apijardins, produtora de mel sediada em Castelo Branco. Os produtos reconhecidos foram o mel de rosmaninho e o mel multifloral. No concurso italiano estiveram representados 31 países, num total de 600 produtos avaliados por mais de meia centena de juízes de diferentes áreas de especialidade.