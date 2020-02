Gala Spal homenageia 38 pilotos da Guarda

Trinta e oito pilotos, de 12 modalidades diferentes, vão ser homenageados na 22ª Gala SPAL – “A nossa seleção de pilotos”, que acontece este sábado (21h30) no Teatro Municipal da Guarda (TMG) numa organização do Clube Escape Livre.

Como habitualmente, caberá ao público escolher o piloto do ano numa noite em que serão também entregues os Troféus Prestígio João Lopes e Manuel Gião a entidades ou organismos de referência nas atividades do Clube. Da lista de pilotos constam Nuno Costa (karting), Rui Brites, Rui Cunha, Tomás Pissarra e Vítor Dias (radiomodelismo), a dupla António Matias/ António Tavares, Bino Santos e Nuno Rodrigues da Silva (ralis). No slalom serão galardoados Fernando Morgado, Filipe Fortunato, Miguel Vicente, Ricardo Vicente. Rui Loureiro e Rui Soares. Já na modalidade de sprint os Prémios Spal serão entregues a David Cairrão, Diogo Caramelo e Tiago Cabral, enquanto David Lourenço vai receber troféu pela sua participação na categoria Regularidade Sport.

Daniela Loureiro, David Saraiva, Fernando Pereira, Francisco Carvalho, Ruben Rocha e Sérgio Saraiva (velocidade); João Fernandes, Marcelo Lopes e Rodrigo Sousa (trial); Pedro Rabaço (kartcross); Francisca e Guilherme Santos (quad-cross) são outros dos distinguidos este ano pelo Escape Livre. Nas motos, vão subir ao palco Fausto Frade, João Pereira, José Torres e Mário Patrão (todo o terreno e enduro), bem como Bruno e Guilherme Catarino e Márcio Ferreira (motocross). A gala abre com a atuação do Quarteto Santa Cruz de Coimbra.