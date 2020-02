Museu dos Lanifícios promove novo programa familiar

“Sábados no Museu” é o nome do mais recente programa familiar do Museu dos Lanifícios, na Covilhã.

Em fevereiro, todos os sábados, entre as 16 horas e as 17h30, as familías (dois adultos e duas crianças) têm descontos na entrada nas exposições patentes nos dois núcleos museológicos. Além desta iniciativa, desde domingo está em vigor o programa “Famílias no Museu”, no âmbito do qual pais e filhos beneficiam de entradas gratuitas no primeiro domingo de cada mês e têm ainda acesso a visitas específicas às mostras do espaço museológico da UBI.