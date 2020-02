BTT: Inscrições abertas para 12ª Rota do Cabicanca

Estão abertas as inscrições para a 12ª edição do passeio de BTT – Rota do Cabicanca, a 19 de abril, em Aguiar da Beira.

Segundo o município, que organiza a atividade, há dois percursos de 25 e 45 quilómetros à escolha. Já os mais pequenos terão à sua disposição um circuito infantil de BTT (com cerca de três quilómetros) e os acompanhantes dos atletas poderão participar em atividades lúdicas e acesso livre às piscinas, ginásio, campo de ténis e à pista de atletismo de Aguiar da Beira.