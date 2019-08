Capeia Arraiana regressa ao concelho do Sabugal

A Capeia Arraiana, prática reconhecida como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal, regressa ao concelho do Sabugal. Durante o mês de agosto a tradição é renovada em várias freguesias juntamente com a festa patronal de cada comunidade. A prática é única no país e atrai todos os anos milhares de aficionados e apreciadores às aldeias fronteiriças deste município.

A capeia é a lide de touros com um forcão, uma prática exclusiva das gentes da raia sabugalense que está registada no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (PCI). Habitualmente realizada nos largos principais das aldeias, é feito o “encerro” e o “boi da prova” antes da Capeia propriamente dita, que termina com o “desencerro”.

O ciclo deste ano teve início em Quadrazais, no passado dia 3 de agosto, sendo amanhã a freguesia da Lageosa da Raia o próximo palco da prática tauromáquica. Segue-se Rebolosa (dia 7), Aldeia do Bispo (dia 12), Soito (dia 13) e Nave (dia 14). Também Ozendo acolhe esta tradição, no dia 14 de agosto, que segue depois para Aldeia da Ponte (dia 15), Vale de Espinho (dia 16), Alfaiates (dia 17), Forcalhos (dia 19), Fóios (dia 20) e, por fim, Aldeia Velha (dia 25) onde se encerra o ciclo. Já o festival “Ó Forcão, Rapazes!”, denominado o “campeonato do mundo” da capeia, decorre a 16 de agosto na Aldeia da Ponte. Ali, as aldeias com mais tradição no forcão vão medir forças pela melhor lide.