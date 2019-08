David Rodrigues 22º na chegada à Guarda

O guardense David Rodrigues foi hoje 22º na chegada à Guarda, no final da quinta etapa da Volta a Portugal em Bicicleta, que tinha 158 quilómetros desde Oliveira do Hospital.

O corredor da Rádio Popular-Boavista cortou a meta dois minutos depois do vencedor, o italiano Marco Tizza (Amore & Viita), que ganhou isolado. O espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) mantém liderança da prova e David Rodrigues permanece no oito lugar da geral, a 1,21 do camisola amarela.

O pelotão tem esta terça-feira um dia de descanso e regressa à estrada na quarta-feira de 189,2 quilómetros, entre Torre de Moncorvo e Bragança. Amanhã será a vez dos amadores, que terão pela frente uma tirada de 70 quilómetros com partida do Jardim José de Lemos, às 10 horas. Este pelotão terá pela frente subidas e descidas nas estradas do concelho. Já esta noite há um concerto de Ana Bacalhau na Praça Velha (22 horas).