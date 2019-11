Câmara de Manteigas faz diagnóstico da habitação no concelho

O município de Manteigas está a realizar o projeto “1.º Direito – Diagnóstico da Habitação no Concelho”, com o apoio do Instituto Politécnico da Guarda.

Segundo a autarquia, o estudo terá como base «a realização de inquéritos à população e um conjunto de avaliações técnicas dos edifícios, com vista ao desenvolvimento da Estratégia Local de Habitação». Para tal, os técnicos do IPG, devidamente identificados, já estão no terreno a contactar com os residentes do concelho, pelo que a Câmara apela à colaboração dos munícipes, «porque desta depende a obtenção de resultados fidedignos no estudo». O objetivo geral do projeto é a «promoção de uma habitação condigna para todos», sendo que os potenciais beneficiários do programa e a forma de se candidatarem serão divulgados em breve.