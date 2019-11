600 inscritos no Trail do Míscaro em Aguiar da Beira

Seiscentos participantes são esperados este domingo na sexta edição do “Trail do Míscaro”, em Aguiar da Beira.

Trata-se de uma prova de “trail running”, que inclui uma caminhada e contribui para reflorestação do concelho. As modalidades de trail longo (30 quilómetros) e trail curto (15 quilómetros) vão reunir 350 atletas, enquanto a caminhada envolverá 250 pessoas. Por cada participante, a organização vai doar uma árvore para a florestação do concelho. Promovida pelo jornal “+Aguiar da Beira”, em parceria com a autarquia, a atividade integra o programa do Certame Gastronómico do Míscaro, que se realiza este fim de semana na vila aguiarense.