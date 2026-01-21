Câmara de Foz Côa instala quatro carregadores elétricos

O município de Vila Nova de Foz Côa instalou quatro postos para carregamento de veículos elétricos com potência de 22 kW, em parceria com a MOBI.E, no âmbito do projeto Ruas Elétricas.

Segundo a autarquia, a iniciativa traz a rede de carregamento para a via pública, «privilegiando o carregamento em zonas de estacionamento de longa duração, contribuindo para a dinamização do comércio local e para a valorização das zonas históricas, com impacto positivo no turismo».

Com a instalação destes quatro carregadores elétricos, o município fozcoense acredita que os novos equipamentos vão reforçar o compromisso com a sustentabilidade, transição energética e a modernização do espaço urbano, beneficiando os residentes e quem visita esta cidade, com sistemas amigos do ambiente.