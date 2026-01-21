Conferência “Tratar o Cancro por Tu” amanhã, no Politécnico da Guarda

A iniciativa “Tratar o Cancro por Tu”, do IPATIMUT, chega à Guarda esta quinta-feira (18h30) com a conferência “Medicina Oncológica de Precisão”, no auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da Guarda.

Os investigadores Fernando Schmitt, Jorge Lima e Manuel Sobrinho Simões, também presidente do IPATIMUT, bem como Inês Sequeira, médica especialista em Oncologia na ULS da Guarda, vão falar sobre medicamentos inovadores e como ter acesso a eles. A sessão inclui um debate aberto a perguntas da assistência.

Cinco anos depois do seu arranque, esta iniciativa já realizou 24 sessões em todo o país, envolvendo mais de 3.500 participantes e tem o objetivo de «aproximar a ciência dos cidadãos, promover a literacia em saúde e contribuir para uma prevenção mais eficaz do cancro», adianta a organização.