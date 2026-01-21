Festa das Varas do Fumeiro regressa a Aranhas (Penamacor) no fim de semana

A Festa das Varas do Fumeiro está de regresso este fim de semana à aldeia de Aranhas, no concelho de Penamacor, num certame que «celebra uma das mais genuínas tradições locais».

O evento dedicado aos saberes e sabores da gastronomia penamacorense começa na sexta-feira (17h30), com uma visita aos cerca de 35 expositores. À noite, terá lugar o concerto Revivendo as Janeiras, na Igreja Matriz, que apresenta uma reinterpretação criativa e inovadora das Janeiras por uma orquestra profissional e grupos de todas as freguesias do concelho.

Segue-se a atuação do grupo Mini-Break, no Largo da Igreja. Um dos momentos altos da festa é o desfile das varas, no sábado (15 horas), momento em que decorre, igualmente, o cantar das janeiras, a leitura da carta do fumeiro e o leilão do fumeiro. O dia termina com a atuação do cantor Jorge Guerreiro (22 horas), no Largo da Igreja.

A Festa das Varas do Fumeiro inclui ainda o XXV Festival de Folclore no domingo (15 horas), com a participação das Adufeiras de Idanha-a-Nova, do Grupo de Folklore U Fresno, (Valverde del Fresno, Espanha), do Grupo de Danças e Cantares da Beira Baixa, do Grupo Folklore de Esparragosa de la Serena (Badajoz, Espanha) e do anfitrião Rancho Folclórico de Aranhas.

Antes, o palco montado no Largo do Igreja será do Grupo de Danças das Ellas (Espanha). O evento é organizado pela Junta de Freguesia de Aranhas, Câmara de Penamacor e Rancho Folclórico de Aranhas, contando também com teatro de rua, um espaço infantil e muita gastronomia.

Diariamente haverá animação musical itinerante com as Concertinas às Aranhas, Varas e Joias – As Tias da Aldeia, Os Arrebimbas – Concertinas da Boidobra, Diogo Acordeonista & Amigos, Grupo de Bombos da Junta de Freguesia de Penamacor, Os Folkings, O Porco Dj, Viravadio, Picadinhos da Concertina, Concertinas da Gardunha, Fanfarrões da Beira, Frederico Alves & Amigos do Fole, Trovadores da Beira, Bombos do Barco, Os Cientistas do Chouriço e dos Bordões da Beira.