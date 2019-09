Associação de Municípios da Cova da Beira participa na Salamaq

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) vai participar numa das maiores feiras de agropecuária da Península Ibérica, a Salamaq que decorre em Salamanca (Espanha) a partir desta quinta-feira no recinto ferial da cidade.

Sábado será o dia dedicado a Portugal e na ocasião estarão presentes diversas entidades públicas e privadas em representação do nosso país para promover também as relações transfronteiriças e Portugal.

«Regressamos à Salamaq, a última participação foi muito positiva, é uma feira muito participada e esperamos que, à semelhança do ano transato, tenhamos a oportunidade de interagir com potenciais investidores e dar a conhecer a nossa região, onde a agricultura e a pecuária fazem também parte do dia a dia», afirma José Manuel Biscaia, secretário-geral da AMCB.

Este ano participam mais de 500 expositores e a Associação de Municípios vai aproveitar para divulgar também um dos projetos criados em parceria com a Diputación de Salamanca, a feira “Ecoraia”. A Salamaq termina na segunda-feira.