Carlos Adaixo expõe no castelo de Pinhel

Depois da Guarda, Carlos Adaixo tem uma exposição retrospetiva da sua obra no castelo de Pinhel. A mostra abre ao público esta sexta-feira e será inaugurada no dia 12 (11 horas).

Em “Trinta Anos de Artes Plásticas” o artista revisita o seu trabalho e percurso com quadros dos primeiros anos e telas mais recentes, sendo notório o recurso a técnicas e estilos diferentes nas várias fases da sua obra. Pintor autodidata, Carlos Adaixo é professor de Filosofia e Psicologia no ensino secundário, escritor e colaborador na imprensa regional. Expõe regularmente desde 1989, cumprindo atualmente trinta anos neste percurso pelos domínios da expressão plástica. A exposição está patente até 31 de outubro.