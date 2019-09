19 listas concorrem na Guarda e 18 em Castelo Branco

Dezanove partidos e movimentos concorrem às eleições legislativas de 6 de outubro pelo círculo da Guarda, com o PSD e o BE a recandidatarem os cabeças-de-lista de 2015 e o PS a apostar na renovação.

No distrito que vai eleger três deputados (menos um que há quatro anos), concorrem o PDR, PCTP-MRPP, PURP, PNR, RIR, Livre, PPM, Iniciativa Liberal, PTP, Chega, Nós, Cidadãos!, MPT, PSD, PS, BE, PAN, CDU, Aliança e CDS-PP. O PSD volta a apostar em Carlos Peixoto, enquanto o PS candidata Ana Mendes Godinho. Jorge Mendes é cabeça de lista do BE pela segunda vez e Henrique Monteiro foi a escolha do CDS-PP. A lista da CDU é encabeçada por André Santos, e o PDR candidata Joaquim Corista. Miguel Fonseca (PCTP-MRPP), Adriano Ferreira (PURP), Manuel Pinheiro (PNR), Hermínio Lemos (RIR), Carlos Pinto (Livre), António Maia (PPM), Paulo Carmona (Iniciativa Liberal), Inês Sousa (PTP), José António Marques (Chega), Rui Cordeiro (Nós, Cidadãos!), Maria Guida Campos (Partido da Terra – MPT), Tânia Duarte (PAN) e Ana Maria Mendes (Aliança) são os restantes candidatos pela Guarda.

Em Castelo Branco, que elege quatro deputados, há 18 listas apresentadas pelo MPT, PURP, Iniciativa Liberal, PTP, CHEGA, PPM, PAN, CDS-PP, Livre, PDR, PNR, PPD/PSD, RIR, PCTP-MRPP, Aliança, BE, CDU e PS. Os cabeças de lista são Cláudia André (PSD), Hortense Martins (PS), Assunção Vaz Patto (CDS), Ana Maria Leitão (CDU), Rui Lino (BE), Ana Camilo (Aliança), Joaquim Pinto (PCTP-MRPP), Jorge Azevedo (RIR), Rebeca Lopes (PAN), Miguel Cardoso (Livre) e Vítor Santos (PDR). Concorrem ainda Guilherme Serra (PNR), Luís Vieira (PPM), José Dias (Chega), Bruno de Sousa (PTP), Maria Castello Branco (Iniciativa Liberal), Fernando Rocha (PURP) e Carla Pereira (MPT).