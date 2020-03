Aldeia de Malcata equipada com desfibrilhador

A aldeia de Malcata (Sabugal) vai contar com um desfibrilhador que permitirá o socorro imediato a vítimas em paragem cardiorrespiratória, anunciou a Associação Malcata Com Futuro (AMCF), que vai instalar este equipamento.

Trata-se de um desfibrilhador automático externo, que ficará no centro da localidade, adquirido no âmbito do Programa Nacional de Desfibrilhação Automática Externa (DAE). «O Programa DAE “Malcata Vida +” funcionará 24 horas por dia. Para o efeito, será instalada uma cabine, preparada para chuva, humidade e calor, com sistema para chamar os operacionais ao local da ocorrência e para abertura do cadeado», refere a AMCF em comunicado.