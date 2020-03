A tempestade Jorge fez das suas na Guarda e levou parte da cobertura do Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins na madrugada de segunda-feira. O vento forte que se fez sentir arrancou a estrutura do lado da Urgência Pediátrica, tendo os trabalhos de colocação de novo telhado decorrido na segunda e terça-feira. Da ocorrência não houve danos materiais a registar.