«Temos de reverter o erro de dividir o distrito», diz Vítor Pereira

Perante uma sala repleta, na Biblioteca Municipal da Covilhã, Vítor Pereira – atual presidente da comissão política concelhia da Covilhã do Partido Socialista – apresentou ontem a Moção de Orientação Política para a sua candidatura à Federação distrital de Castelo Branco, sob o mote “Um novo tempo para o PS”.

O candidato referiu a vontade de «unir o partido» no distrito e de «manter e, se possível, aumentar o número de autarquias locais [nas eleições de] 2021». «Quero que, no distrito o PS seja uma verdadeira federação, ou seja, uma força agregadora», declarou o atual Presidente da Câmara Municipal da Covilhã.

O discurso foi precedido por mensagens de apoio dos mandatários da campanha, nomeadamente António Soares, edil de Penamacor, António Dias Rocha, Presidente Câmara Municipal de Belmonte, Armindo Jacinto, presidente do município de Idanha-a-Nova, João Lobo, que preside ao concelho de Proença-a-Nova e o médico Carlos Casteleiro, que manifestaram o seu apoio ao candidato covilhanense.

Na Moção apresentada é destacado o «crescente desinvestimento do estado» na região, que tem «potencialidades subaproveitadas». «Tem sido prática do PS o abrandamento da actividade política interna sempre que nos encontramos numa posição de governação», lê-se no documento.

A reconfiguração das comunidades intermunicipais continua a ser defendida pelo candidato, que refere «a luta por uma maior integração regional e intermunicipal». «Temos de reverter o erro de dividir o distrito em várias Comunidades Intermunicipais, não é útil nem eficaz que a articulação das políticas da região se faça com a região divida em três», lê-se na moção apresentada.

São ainda destacados temas como «sustentabilidade ambiental», a importância das «políticas de mobilidade regional», os problemas nos «serviços públicos» da região e a defesa da «regionalização».

Como objetivos concretos é mencionada a «electrificação, requalificação e valorização da linha da Beira Baixa», a construção do «IC31 que nos liga a Espanha e o IC6 para Coimbra», a concretização de «uma barragem que permita o regadio para a zona do Campo Albicastrense e Vila Velha de Rodão bem como o antigo desígnio de levar o regadio à margem direita do Zêzere na Cova da Beira», além da «construção da Barragem das Cortes».

As eleições para a federação distrital de Castelo Branco do PS decorrem no próximo dia 13 de março. Além de Vítor Pereira é também candidato Leopoldo Rodrigues, atual presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco.