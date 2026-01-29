Ação de reflorestação em Aguincho e Frádigas no município de Seia este sábado

O município de Seia vai promover, no sábado, uma ação de reflorestação nas áreas afetadas pelos incêndios de agosto nos Condomínios de Aldeia de Aguincho e Frádigas.

O objetivo é «recuperar as áreas ardidas, valorizar o território e reforçar a resiliência das comunidades rurais do concelho», justifica a autarquia. A iniciativa será realizada em parceria com a ANEFA – Associação Nacional de Empresas Florestais e a 20 Recolher – Gestão de Resíduos, Lda., e vai plantar 5.000 árvores, entre medronheiros e sobreiros, em 15 hectares do Parque Natural da Serra da Estrela. A participação está aberta à comunidade, mediante inscrição prévia no site da Câmara de Seia, que adquiriu 2.000 árvores para esta atividade. As restantes foram oferecidas pelo Automóvel Club de Portugal (2.500) e pela 20 Recolher (500).