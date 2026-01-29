Detido por violência doméstica em Figueira de Castelo Rodrigo fica em prisão preventiva

Um homem de 49 anos detido, na quarta-feira, pela GNR pelo crime de violência doméstica no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo ficou em prisão preventiva.

A detenção foi realizada por elementos do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Comando Territorial da GNR da Guarda, que deram cumprimento a um mandado de detenção.

«No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua companheira de 53 anos», refere a GNR em comunicado enviado a O INTERIOR.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo na quarta-feira, tendo ficado sujeito às medidas de coação de prisão preventiva e de proibição de contacto, «por qualquer meio», com a vítima.