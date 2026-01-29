ENERAREA marcou presença no Encontro Nacional das Agências de Energia e Ambiente

A ENERAREA marcou presença na ENAEA 2026, reforçando o seu papel enquanto agente ativo na promoção da eficiência energética, da sustentabilidade e da transição energética em Portugal.

Durante o encontro, foi destacado o papel essencial das Agências de Energia como agentes de proximidade, fundamentais na execução da transição energética, assegurando a ligação entre políticas públicas, financiamento e cidadãos.

Foi igualmente destacado que a transição energética só é verdadeiramente justa se não deixar ninguém para trás, contribuindo para a redução da pobreza energética, o aumento da literacia energética e o reforço da coesão territorial, em particular nos territórios do interior.

A participação da ENERAREA na ENAEA 2026 enquadra-se na sua missão de apoio aos municípios e às comunidades locais, promovendo soluções concretas, acessíveis e centradas nas pessoas.