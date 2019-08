4 postos sem combustível na região

Há 4 postos de abastecimento na região que esgotaram o combustível.

A situação de escassez completa verifica-se na Aldeia da Ponte (Sabugal), no posto do Intermarché da Guarda, na freguesia da Soalheira (Fundão), e no posto de abastecimento do Intermarché do Fundão, de acordo com dados do site não oficial www.janaodaparaabastecer.vost.pt, cuja informação é atualizada por voluntários. Há ainda pelo menos 12 postos em situação de ruptura parcial de stock na região.

A greve dos motoristas de matérias perigosas começou esta segunda-feira e não possui ainda data de fim.

No caso do distrito da Guarda, a falta de combustível verificou-se desde ontem no posto de abastecimento do Intermarché, onde esgotou o combustível. A Galp da Póvoa do Mileu possui também faltas de gasolina, possuindo ainda gasóleo disponível. Nos restantes postos da Guarda não há, até ao momento, faltas de combustível, encontrando-se estes a funcionar dentro da normalidade. Incluem-se aqui os postos da autoestrada A23. A cidade mais alta possui três postos integrados na rede de abastecimento de emergência: da Galp, na Avenida D. Amélia, e na Póvoa do Mileu, e da Repsol na Avenida Cidade de Bejar.

Na Covilhã há cinco, dos oito postos de abastecimento, em situação de escassez parcial (esgotou gasóleo na maioria dos casos, sendo que a gasolina só faltou no posto de abastecimento Alves Bandeira, no TCT).

O Fundão regista uma bomba em que já não é possível abastecer, pertencente à rede de supermercados Intermarché. No posto de abastecimento do Pingo Doce esgotou a gasolina. Todas as outras bombas da cidade possuem ainda os dois tipos de combustível disponíveis, segundo a plataforma da VOST.