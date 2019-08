25 mil pessoas no primeiro dia da Feira de São Bartolomeu

A Feira de São Bartolomeu abriu portas na sexta-feira, em Trancoso, com a presença da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. O certame teve um primeiro dia «repleto de gente», de acordo com Amílcar Salvador. O presidente da autarquia local afirma que a abertura do certame «superou todas as expetativas» com o número de visitantes a «ultrapassar todas as edições anteriores». O edil estima que, no dia 9, tenham estado «cerca de 15 mil pessoas» durante o dia e «10 mil» a assistir ao concerto de Mariza, que decorreu nessa noite. Amílcar Salvador destaca também a grande popularidade das sardinhas doces no evento, onde estão a ter «uma grande procura».

Durante a cerimónia inaugural da feira, que se realizou nessa manhã, Ana Mendes Godinho – também cabeça de lista do PS às legislativas pela Guarda – afirmava que o certame organizado pelo município e pela Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBEIRA) «mostra bem a vitalidade que existe nestes territórios apesar das dificuldades que enfrentam». A secretária de Estado do Turismo afirmou que «Trancoso é um exemplo da evolução do turismo que o interior está a ter», região que, de acordo com a governante, «é onde está a melhor qualidade de vida do país».

Já o presidente da AENEBEIRA, Tomás Martins, destacou o facto de que, «ano após ano, temos mais expositores» e sublinhou que, para continuar a estimular o desenvolvimento nas regiões de baixa densidade, «está na altura, não de olhar para o interior, mas para os que estão no interior».

A Feira de São Bartolomeu termina este domingo e reúne atividades económicas, artesanato, gastronomia, diversões, maquinaria agrícola, uma feira agropecuária – que decorre no domingo – e uma exposição de automóveis, novos e usados. Este ano participam 150 expositores distribuídos por 32 mil metros quadrados. O cartaz musical inclui ainda concertos de Paulo Gonzo (esta quarta-feira, véspera de feriado), Calema (quinta-feira), Olavo Bilac (sexta-feira) e Expensive Soul (sábado). No domingo realiza-se também o XXXº Festival de Folclore.

A perspetiva para os próximos dias de feira é de «grande afluência», espera o autarca trancosense. Amílcar Salvador acredita que «com a subida de temperatura» que se avizinha, o número de visitantes será «ainda maior» do que foi até agora e «creio que atingiremos as 110 mil pessoas» neste evento histórico de Trancoso, que completa 746 anos.