Filme de estudante da UBI premiado no festival “Shortcutz”

A curta-metragem “Fidalga”, de Flávio Ferreira, produzida na UBI no âmbito do mestrado em Cinema, obteve quatro distinções no “Shortcutz” das Caldas da Rainha.

O filme de vinte minutos conquistou os prémios de “Melhor Cinematografia” e “Melhor Argumento” e duas menções honrosas para “Melhor Edição de Som” e “Melhor Direção”. Além de Flávio Ferreira, que também escreveu o argumento, “Fidalga” tem Pedro Bessa como diretor de Fotografia e Paulo Lima na direção de Som. A curta foi produzida em 2018 e é protagonizada por Margarida Moreira, Érica Rodrigues, Romi Soares, Rosa Quiroga e Jorge Albuquerque. Os prémios foram entregues em Caldas da Rainha, no passado dia 30 de julho.