Descida em carrinhos de rolamentos no Cadafaz

Acontece esta quinta-feira a XXª edição da Descida de Carrinhos de Rolamentos do Cadafaz (Celorico da Beira).

A prova tem início pelas 15 horas e terá cinco categorias em competição (júnior, feminina, tradicional, alterado e extra) e duas formas de participação (contrarrelógio e grande prémio). Os concorrentes terão um prémio de participação e competirão por troféus e prémios monetários nas respetivas categorias. Ficarão ainda habilitados a receber uma bicicleta e equipamento de montanhismo caravanismo, caso vençam a eleição do carrinho mais original e melhor construído, respetivamente. O percurso tem uma extensão de 2.100 metros de elevada inclinação e com curvas.