Festival internacional de Parapente em Linhares da Beira

Começa esta quinta-feira em Linhares da Beira (Celorico da Beira) o Festival Internacional e a Liga Nacional de Parapente de 15 a 18 de agosto.

As provas decorrem até domingo e contemplam três vertentes: a competição A (para profissionais), a competição B (iniciação) e o lazer, sendo que a primeira modalidade vai contar para a Liga Nacional de parapente. O evento é organizado pelo Clube de Voo Livre Vertical e a Escola Aventura de Linhares da Beira, em colaboração com a Câmara de Celorico da Beira e a Junta de Freguesia de Linhares da Beira. A entrega e prémios vai acontecer num jantar convívio a realizar no domingo. Localizada a 820 metros de altitude, esta Aldeia Histórica situada a noroeste da Serra da Estrela proporciona boas condições para a prática do parapente.