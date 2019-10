Triatlo adaptado: CERCIG organiza IIIº Challenge na Guarda

A Guarda acolhe o IIIº “Challenge” de Triatlo a 10 e 11 deste mês, numa organização da CERCI Guarda e do Movimento Special Olympics Portugal.

Segundo os promotores, a atividade pretende envolver o maior número de atletas, técnicos e instituições/ clubes possíveis. «Este tipo de iniciativa tem impacto sobre os nossos atletas, quer a nível desportivo, quer social, contribuindo para que adquiram os valores essenciais do “saber ser”, do “saber estar” e “saber fazer”», sublinha a CERCIG. A prova conta com o cofinanciamento do Instituto Português do Desporto e Juventude e o apoio de outras entidades locais.