Operação “Censos Sénior 2019” no terreno

A GNR realiza este mês, em todo o país, a operação “Censos Sénior 2019” com o objetivo de identificar a população idosa que vive sozinha ou isolada.

Segundo a GNR, esta iniciativa vai atualizar os registos das edições anteriores e identificar novas situações. Para tal, os militares da Guarda vão realizar um conjunto de ações de sensibilização, junto das pessoas idosas em situação vulnerável, através de contactos pessoais e de atividades em sala, com vista à adoção de comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente, em situações de violência, de burla, furto em residência e ainda prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool. A GNR também divulgará os programas “Apoio 65 – Idosos em Segurança” e “Residência Segura”, que permitem recolher os elementos necessários para a elaboração de um mapa, com a localização georreferenciada de todas as residências aderentes ao projeto para tornar mais eficazes as ações de patrulhamento, a vigilância dos militares e uma resposta policial mais célere.

Na edição de 2018 dos “Censos Sénior”, que se realizam desde 2011, a GNR sinalizou, em todo o país, 45.563 idosos que viviam sozinhos e/ ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, devido à sua condição física, psicológica, ou outra que possa colocar a sua segurança em causa. O distrito de Vila Real foi o que registou o maior número de casos, com 4.515 pessoas nessas condições, seguido da Guarda (4.008), Viseu (3.776), Beja (3.715), Bragança (3.385), Faro (3.165) e Portalegre (3.156).