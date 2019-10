Casa do Benfica da Guarda homenageia José Bastos

A Casa do Benfica na Guarda vai homenagear, no sábado, a antiga glória dos encarnados José Bastos.

O ex-guarda-redes, que fará 90 anos no dia 17 deste mês, integrou a equipa que na década de 50 do século passado conquistou o primeiro troféu intercontinental do Benfica, a Taça Latina. A cerimónia acontece no âmbito das comemorações dos 25 anos da Casa Benfica na cidade mais alta e na ocasião serão também homenageados o sócio e empresário Felisberto Cardoso, a título póstumo, bem como Fernando Nelas Pereira, cesteiro de Gonçalo. Está prevista a participação dos antigos jogadores Carlos Manuel, António Simões, Vítor Martins e do ex-atleta e ex-treinador Toni. O ator António Melo, o cantor de música popular Nani Nadais e o jornalista e escritor João Malheiro serão outros dos convidados do evento comemorativo.