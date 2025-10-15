Sub18 de Foz Côa estreiam-se no Campeonato de Basquetebol do Interior

O Foz Côa estreou-se, no sábado, no Campeonato de Basquetebol do Interior de sub18 femininos com uma derrota frente à experiente equipa do BC Vila Real.

Como seria de esperar, as transmontanas, com outro ritmo competitivo, dominaram o encontro e venceram por 106-21 frente a uma equipa do Foz Côa formada por jogadoras provenientes do desporto escolar. Apesar da diferença no marcador, as visitantes deram luta e procuraram aprender num jogo muito desnivelado. Marcaram para o Foz Côa Rafaela Jerónimo (7 pontos), Beatriz Ramalho (6 pontos); Francisca Nevado, Jéssica Pêgo Matilde Amorim (todos com 4 pontos).