António Luís Beites surpreende em Belmonte

António Luís Beites (Nós, Cidadãos!) conquistou a presidência da Câmara de Belmonte e foi o protagonista da noite eleitoral na região ao obter a maioria absoluta. O antigo autarca de Penamacor, eleito pelo PS, considerou tratar-se de «um grande resultado».

«Este foi um grande resultado. Foi um resultado construído com muita dedicação e trabalho. Apresentámos o nosso programa, com humildade», afirmou António Luís Beites aos jornalistas, afirmando que a vitória corresponde a um «compromisso muito grande» com Belmonte e representa «um acréscimo de responsabilidade». O autarca acrescentou que, «a partir deste momento, o meu compromisso está com as gentes de Belmonte». Já Vítor Pereira, candidato do PS, confirmou que vai assumir o lugar de vereador no executivo belmontense. «Dei o meu melhor. Tivemos uma boa campanha e apresentámos um projeto credível. Enfim, não consegui passar a mensagem», declarou.

O antigo presidente da Câmara da Covilhã e também presidente da Federação Distrital de Castelo Branco do Partido Socialista assumiu «inteiramente» a responsabilidade da derrota. «É minha e só minha. Temos uma excelente equipa. No futuro, serão colhidos os respetivos frutos», considerou. Depois do Nós, Cidadãos!, com 49,26 por cento (1.989 votos), o segundo partido mais votado foi o PS, com 23,50 por cento (949), e o terceiro foi a coligação PSD/CDS-PP, liderada por António Cardoso Marques, com 17,29 por cento (698). No distrito de Castelo Branco, Belmonte foi a única autarquia perdida pelo PS – para o Nós, Cidadãos! –, enquanto o PSD conseguiu manter os seus três municípios, passando os socialistas a governar sete dos 11 municípios. São eles Castelo Branco (Leopoldo Rodrigues), Covilhã (Hélio Fazendeiro), Idanha-a-Nova (Elsa Gonçalves), Proença-a-Nova (João Manuel Lobo), Penamacor (José Miguel Oliveira), Sertã (Carlos Miranda) e Vila Velha de Ródão (António Mendes).

O PSD conseguiu manter a liderança dos municípios de Oleiros (Miguel Marques), Vila de Rei (Paulo Luís) e Fundão (Miguel Gavinhos). Neste concelho, o sucessor de Paulo Fernandes vai governar em minoria, tendo eleito três vereadores, enquanto o PS, que candidatou Rui Pelejão, elegeu dois; o movimento independente “Comunidade com Força”, da ex-vereadora social-democrata Alcina Morgado, elegeu um; e o Chega, com Hugo Silva, também obteve um mandato.

O PS continua a ser a força política dominante no distrito de Castelo Branco, onde mantém a liderança da maioria dos municípios, de entre os quais a capital de distrito que governa há 28 anos consecutivos. Dos 162.994 eleitores inscritos no distrito de Castelo Branco votaram 106.807. Em 2021, o PS tinha saído reforçado no distrito de Castelo Branco, com a conquista da Câmara da Sertã ao PSD, passando a governar oito dos 11 municípios.