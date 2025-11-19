Perícia “Guarda Logística” no domingo no NERGA

A perícia está de volta à cidade mais alta no próximo domingo com a prova “Guarda Logística”, que vai realizar-se nas instalações da Associação Empresarial da Região da Guarda (NERGA).

Organizada pelo Guarda Unida Desportiva (GUD), a prova encerra a edição 2025 do Campeonato de Portugal da modalidade, do Troféu Júnior e do VII Troféu Raiano de Perícias. As verificações administrativas e técnicas começam pelas 9 horas, iniciando-se a competição pelas 11h15, com a primeira das cinco mangas previstas.

A competição guardense substitui a Perícia de Vila Real e segue-se à de Viseu, corrida no passado dia 9, tendo sido ganha por Henrique Borges, seguido de Filipe Aguiar, cuja luta pelo título vai ter desenlace na Guarda.

As inscrições estão abertas no portal da FPAK, e junto do GUD, e podem ser realizadas até às 12 horas do dia 21 de novembro, não sendo aceites inscrições após essa data, mesmo para a Prova Extra. A perícia “Guarda Logística” é organizada em parceria com a autarquia e a colaboração do NERGA.