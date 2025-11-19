NERGA e Rotary Club da Guarda assinalam esta quarta-feira o Dia da Mulher Empreendedora

O Rotary Club Guarda e o NERGA assinalam, esta quarta-feira, o Dia da Mulher Empreendedora, com um encontro que vai reunir empresárias, autarcas, dirigentes associativas e as duas deputadas eleitas pelo círculo da Guarda.

A sessão decorre das 17 às 19h30, nas instalações da Associação Empresarial da Região da Guarda. O objetivo é «valorizar e dar visibilidade ao papel das mulheres empreendedoras e líderes do distrito da Guarda, promovendo a partilha de experiências inspiradoras e o diálogo entre diferentes setores da sociedade», adianta o NERGA.

O encontro vai inclui «momentos de reflexão e testemunhos sobre os desafios e oportunidades do empreendedorismo feminino», sendo também «uma oportunidade para reforçar sinergias entre entidades públicas, associações e agentes económicos, contribuindo para a dinamização do nosso território e para o reconhecimento do contributo das mulheres no desenvolvimento local e regional».