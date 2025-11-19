AAUBI premiada por integrar Cartão Branco no Europeu Universitário de Andebol

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) foi distinguida pelo Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), pela implementação do Cartão Branco no Campeonato Europeu Universitário de Andebol 2025, realizado na Covilhã.

O prémio reconhece o trabalho desenvolvido pela AAUBI na promoção dos valores do “fair play”, respeito e ética desportiva, tendo sido a primeira competição universitária internacional a integrar o Cartão Branco de forma oficial, em colaboração com a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e a Associação Europeia do Desporto Universitário (EUSA).

A distinção foi entregue na cerimónia dos Prémios Cartão Branco 2024/2025, que decorreu no Centro de Juventude de Lisboa, no início de novembro, e destacou o papel da AAUBI enquanto exemplo de boas práticas na organização de eventos desportivos e na valorização da componente ética do desporto universitário.