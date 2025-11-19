Rui Teixeira e Tânia Cruz vencem 2º Challenge – Passadiços do Mondego

Rui Teixeira (ADVC-Trail Team) e Tânia Cruz (ACR Senhora do Desterro) venceram as corridas principais do 2º Challenge – Passadiços do Mondego, que decorreu no domingo com organização da Câmara da Guarda.

A prova de trail running contou com a participação de mais de 500 atletas, federados e individuais, e caminheiros, que percorreram os cerca de 12 quilómetros dos Passadiços do Mondego. Apesar da chuva, Rui Teixeira alcançou um novo recorde masculino ao correr a distância em 46m04s, tal como a guardense Tânia Cruz em femininos, que melhorou a sua marca da edição anterior para 57m37s.

A 2ª edição do Challenge – Passadiços do Mondego celebrou os três anos de abertura ao público daquele equipamento construído ao longo do curso do rio Mondego, entre Videmonte, Vila Soeiro e a barragem do Caldeirão.