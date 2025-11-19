Guarda FC e Figueirense imparáveis na Iª Liga Distrital

A falta de comparência do Foz Côa, no último domingo, deu mais três pontos ao Guarda FC, que comanda a Iª Liga Distrital da AF Guarda sem qualquer derrota ao fim de sete jornadas.

O Figueirense (na foto) segue no encalço do líder e somou a sexta vitória do campeonato na visita ao Trancoso por 2-0, num jogo que foi o possível dada a intensidade da chuva e as más condições do terreno. Os visitantes tentaram resolver cedo a partida e colocaram-se em vantagem logo aos 8’, com o golo de Rui Domingues. Fábio Pina marcou o segundo aos 30’ e sentenciou o encontro. Mais emotivo e disputado foi o dérbi entre sportinguistas do Sabugal e de Celorico da Beira na cidade raiana. Os celoricenses inauguraram o marcador aos 34’, por Anderson Filho, e só concederam o empate aos 66’, mas André Vicente bisou no minuto seguinte e colocou o Sabugal em vantagem. Só que foi sol de pouca dura e, quatro minutos depois, um autogolo de Samuel Santo repôs a igualdade. O Celoricense consumou a reviravolta aos 73’, novamente por Anderson Filho, estabelecendo o resultado final.

Nos restantes jogos da 7ª jornada, o Vila Cortês do Mondego derrotou em casa o Fornos de Algodres por 2-1, o São Romão foi empatar a zero no reduto do Vilanovenses, o Aguiar da Beira venceu 4-0 na receção ao Vila Franca das Naves e o Sporting de Vilar Formoso recebeu e venceu o Sporting da Mêda por 4-1. O Guarda FC segue isolado na liderança com 21 pontos, à frente do Figueirense com 18 e do Vilanovenses com 14. O Aguiar da Beira é quarto classificado (13 pontos) e o Vila Cortês ascendeu ao quinto lugar (10), liderando um trio em igualdade pontual que inclui o Trancoso e o Fornos de Algodres. No fundo da tabela estão o Vilar Formoso (12º e antepenúltimo com 4 pontos), Mêda (penúltimo com 3 pontos) e Vila Franca das Naves (último com 2).

No próximo domingo, o Guarda FC tem um teste na receção ao Vilanovenses, enquanto o Figueirense recebe o Sabugal. As outras partidas da oitava jornada são o Fornos-Vilar Formoso, S. Romão-Trancoso, Celoricense-Vila Cortês, Mêda-Aguiar Beira e Vila Franca-Foz Côa. Na IIª Liga só houve vitórias fora de portas na 5ª jornada, com destaque para as goleadas dos sub23 do Gouveia em Seia (8-0) e do Manteigas em Casal de Cinza (6-1). Também o Freixo de Numão foi ganhar 3-1 a Paços da Serra. Já o Gonçalense empatou 1-1 em Pinhel. A liderança do campeonato é partilhada por Gonçalense e Manteigas.