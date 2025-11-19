Norte-americanos querem investir no Sp. Covilhã

A norte-americana Prime Play, considerada a terceira melhor academia dos Estados Unidos, com 3.000 atletas, está interessada em investir no Sporting da Covilhã, anunciou o presidente da direção, Joel Vital, em conferência de imprensa, realizada na semana passada.

O dirigente revelou que o projeto está a ser discutido com o clube desde junho, mas só nas duas últimas semanas teve desenvolvimentos concretos. «É um projeto de investimento que pode marcar de forma decisiva o futuro do clube. Este é um momento importante e queremos abordá-lo com total transparência e sentido de responsabilidade», afirmou Joel Vital, adiantando que com estes investidores será possível construir a Academia, «reformular a estrutura em todas as áreas e desenvolver novas categorias» no Covilhã. «É uma proposta que, pela sua dimensão e impacto, deve ser analisada, discutida e decidida pelos sócios», acrescentou. Recorde-se que está marcada para esta quinta-feira uma Assembleia-Geral que vai, entre outros assuntos, ratificar, ou não, o nome do dirigente cooptado para render o demissionário Marco Pêba no final de outubro.

Joel Vital declarou também que não se trata de «um fundo de investimento», mas de «uma empresa que dá a cara», tendo realçado que ainda não há compromissos «com valores ou prazos». O dirigente considerou que, dada a situação atual do emblema serrano – último classificado da Série B da Liga 3 –

este será «o melhor caminho, ou até mesmo, o único caminho, é a última oportunidade» para assegurar a sustentabilidade financeira do clube. Caso contrário, «daqui a alguns anos, corremos o risco do Sporting da Covilhã desaparecer e é isso que ninguém quer», garantiu.

Na conferência de imprensa também esteve Fernando Ponce, diretor-geral da Prime Play Europa, que adiantou que o objetivo é criar «uma rede multi clubes, investindo em clubes profissionais ou semiprofissionais, na formação, nas infraestruturas e trabalhar em escala. O responsável revelou que a empresa escolheu a Covilhã por «acreditar no potencial desportivo do clube», pela existência de uma universidade e localização estratégica da cidade. Fernando Ponce disse ainda que a «última palavra» será dos sócios e que a Prime Play não considera «prioritário» deter a maioria do capital de uma futura SAD.

O Sp. Covilhã joga no sábado (15h30) a quarta eliminatória da Taça de Portugal, recebendo o Lusitano de Évora no Santos Pinto.