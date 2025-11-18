17º aniversário do Comando Territorial da GNR da Guarda comemorado em Aguiar da Beira

O Comando Territorial da GNR da Guarda vai comemorar o 17º aniversário com atividades entre 29 de novembro e 2 de dezembro.

As comemorações começam com uma prova de orientação solidária, nas Piscinas Municipais de Aguiar da Beira, a 29 de novembro pelas 10 horas. No dia seguinte, pelas 11 horas, começa a Missa de Ação de Graças na Igreja de Santo Eusébio, presidida por Sua Excelência Reverendíssima, o Bispo da Diocese de Viseu, D. António Luciano, na Igreja de Santo Eusébio, contando com a animação litúrgica da Banda Marcial da GNR do Porto, e à noite, a partir das 21 horas, decorre o concerto com o quinteto de metais da GNR no Centro Cultural de Aguiar da Beira. A 2 de dezembro, para fechar as comemorações está agendada uma cerimónia militar, a decorrer a partir das 14h30, no Bairro Padre José Augusto Fonseca, junto ao recinto da Feira Quinzenal de Aguiar da Beira.

Além disso, nas instalações da Câmara Municipal de Aguiar, entre 24 de novembro e 2 de dezembro estará patente a exposição “Meios Históricos”.